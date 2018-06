HTC Vive: Wireless-Adapter für kabelloses Spielen erscheint im Spätsommer - 4Players.de

Die kabellose VR-Zukunft beginnt für HTC im Spätsommer: Dann soll laut roadtovr.com der hauseigene Wireless-Adapter für das VR-Headset Vive erscheinen, der auch mit dem Premium-Modell Vive Pro kompatibel ist. Es gibt zwar bereits einen ähnlichen, offiziell unterstützten Adapter von einem Fremdhersteller ( TPCast für rund 300 Dollar, zum Test ), HTC arbeitetet aber noch etwas länger an einer eigenen Umsetzung, deren Preis noch nicht verraten wurde.

Die Mitarbeiter am E3-Stand verrieten dem VR-Magazin allerdings, dass als Stromquelle eine " QC 3.0 Powerbank " zum Einsatz komme, die HTC bereits als Zubehör anbietet. Sie soll zwei bis drei Stunden durchhalten und nach rund einer Stunde wieder voll geladen sein. Roadtovr.com spekuliert, dass man am Standard-USB-Anschluss auch eine beliebige andere Power-Bank anschließen könne - bestätigt wurde das aber noch nicht. Die Reichweite beträgt bis zu sechs Meter vom Empfänger. Bis zu drei Transmitter sollen gleichzeitig funken können, ohne sich in die Quere zu kommen.