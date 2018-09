HTC Vive: Wireless-Adapter für kabelloses Spielen mit dem VR-Headset jetzt vorbestellbar - 4Players.de

Am 24. September beginnt für für interessierte HTC-Vive-Besitzer die kabellose Zukunft der Virtuellen Realität: Dann soll laut PCGamer.com der hauseigene Wireless-Adapter für das VR-Headset Vive ausgeliefert werden, der auch mit dem Premium-Modell Vive Pro kompatibel ist. In HTCs offiziellem Store lässt sich das Zubehör vorbestellen, das allerdings nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu haben ist.



Der Vive Wireless Adapter kostet 345 Euro (limitiert auf ein Exemplar je Bestellung, einschließlich 2-Monats-Abo für VIVEPORT). Für den Betrieb mit dem Premium-Headset Vive Pro ist zusätzlich das "VIVE Pro Attachment Kit for Wireless Adapter" nötig, welches mit weiteren 75 Euro zu Buche schlägt. Hinzu kommen zudem Lieferkosten von mindestens 20,30 Euro (Express-Versand: 27,07 Euro).

Für längere Spiel-Sessions lässt sich auch eine Extra-Powerbank zum schnellen Austauschen für 64,99 Euro mitbestellen.

Die maximale Spielfläche beträgt sechs mal sechs Meter; es sollen sogar bis zu drei Teilnehmer problemlos gleichzeitig miteinander spielen können. Wir haben die Technik bereits zu dritt auf der Gamescom ausprobiert, wobei uns kein spürbarer Lag aufgefallen ist - Eindrücke davon findet ihr in unserer zweiten Video-Reportage von der Messe Es gab zwar bereits einen ähnlichen, offiziell unterstützten Adapter von einem Fremdhersteller ( TPCast für rund 300 Dollar, zum Test ), HTC arbeitetete aber auch an seiner eigenen, jetzt fertiggestellten Umsetzung. PCGamer.com zitiert Daniel O’Brien (GM Americas, HTC Vive):"Seit unseren ersten Demos der Vive wussten wir, dass, wenn wir das beste aus Premium-VR herausholen wollten, wir es kabellos wollten. Wir haben allerdings gelernt, dass eine großartige kabellose Erfahrung Zeit kostet und wirklich clevere Partner benötigt. (...) Danke an Intel und DisplayLink für die Hilfe bei der Umsetzung dieser Vision."