Job Simulator: The 2050 Archives: VR-Spiel bringt drei Millionen Dollar ein - 4Players.de

Satte drei Millionen Dollar an Einnahmen verbucht das VR-Spiel Job Simulator: The 2050 Archives. Das hat nach Angaben von VG 24/7 das Entwicklerstudio Owlchemy Labs voller Stolz verkündet und gibt auch gleich eine mögliche Erklärung für den Erfolg."Selbst in diesen frühen Tagen von VR gibt es Potenzial für ein großes Publikum und solide Verkäufe, wenn man qualitativ hochwertige Inhalte erstellt."Auch die Zuschauerfunktion ist sicher ein Faktor für die Beliebtheit des Titels. So merkt CEO Alex Schwartz an: "Einen großen Teil des Erfolgs vom Job Simulator macht sicher der Spaß aus, jemandem beim Spielen und Herumalbern in VR zuzusehen. Zig Leute haben ihren Lieblings-YouTubern dabei zugeschaut, wie sie mit dem Physik-Sandkasten herumgespielt haben, der unser Spiel darstellt. Und es eignet sich klasse dafür jedem zu zeigen, wie interaktiv und magisch VR sein kann."Letztes aktuelles Video: Exklusive VR-Spielszenen