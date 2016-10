P.A.M.E.L.A.: Early-Access-Start des Sci-Fi-Survival-Horrorspiels verschoben - 4Players.de

Die NVYVE Studios haben den Early-Access-Start von P.A.M.E.L.A. verschoben. Das in einer offenen Sci-Fi-Welt angesiedelte Survival-Horrorspiel wird nicht mehr im Herbst 2016 erscheinen, sondern wahrscheinlich erst im Februar 2017. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um mehr Features und Inhalte einzubauen und zugleich die Qualität verbessern bzw. mehr Feintuning durchführen zu können. Mehr Inhalte sollen wichtiger als ein früherer Early-Access-Start sein, heißt es in einer Stellungnahme bei Steam Das Survival-Horrorspiel wird aus der Ich-Perspektive gesteuert. Nach dem Aufwachen aus dem Cryo-Schlaf in Eden (ein gefallenes Utopia) soll man zunächst in der Welt irgendwie überleben müssen (Essen, Schlafen, Unterschlupf finden). Danach muss man die dortigen Geheimnisse lüften, sich mit der omnipräsenten Aufseher-KI Pamela auseinandersetzen, allerlei Ressourcen sammeln und den eigenen Unterschlupf ausbauen sowie verteidigen. Gekämpft werden darf auch und zwar gegen die (infizierten) Einwohner von Eden."Es gilt, die tragischen Geschehnisse zu erforschen, die zum Niedergang einer ganzen Zivilisation führten und dabei gilt es, um das eigene Leben zu kämpfen, wenn man von den zerbrochenenen Seelen von Eden angegriffen wird, die versuchen, ihre Stadt und die Geheimnisse zu schützen. Mit einer KI, die sich durch die Persönlichkeit der Feinde verändert, ist keine Konfrontation mit den so genannten Afflicted gleich, weil sie sich unvorhersehbar verhalten, getrieben von unerträglichen Schmerzen und der Krankheit, die sich entstellt. Spieler interagieren mit verschiedensten Fraktionen, unter anderem den Afflicted, Sicherheits-Droiden, Roboterdienern und vielen mehr. Jede Fraktion hat ihre eigenen Verhaltensweisen und Allianzen und reagiert dynamisch auf das Verhalten der Spieler und wird so zu Freund oder Feind. (...) Durch das Verbessern der eigenen Waffen und der Erschaffung eines sicheren Rückzugsorts kann man sich gegen die Kreaturen von Eden wehren. Wer sich dafür entscheidet, den eigenen Körper mit Bio-Verbesserungen auszustatten, hat zwar einen Vorteil gegenüber den Feinden - aber zu welchen Kosten?"Letztes aktuelles Video: Alpha-Spielszenen