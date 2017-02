P.A.M.E.L.A.: Startet Anfang März als Early-Access-Titel auf Steam - 4Players.de

Entwickler NVYVE hat bekannt gemacht, dass das gruselige Survival-Abenteuer P.A.M.E.L.A. am 9. März auf Steam beginnt - als weiterhin in Entwicklung befindlicher Early-Access-Titel. Bis zu neun Monate soll es mithilfe der Spieler fertiggestellt werden, bevor es als fertiges Spiel veröffentlicht wird. Der Preis soll während der Early-Access-Phase niedriger sein als später.Nach dem Aufwachen aus dem Cryo-Schlaf in dem futuristischen Eden muss man zunächst überleben, also sowohl Nahrung als auch einen sicheren Unterschlupf finden. Anschließend lüftet man die Geheimnisse des gefallenen Utopia und setzt sich mit der omnipräsenten Aufseher-KI Pamela auseinander. Eine ständige Gefahr stellen dabei die infizierten Einwohner Edens dar.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer