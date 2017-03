P.A.M.E.L.A.: Eden als gefallenes Utopia: Sci-Fi-Survival-Horrorspiel bei Steam Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC) Screenshot - P.A.M.E.L.A. (PC)

Die Early-Access-Phase von P.A.M.E.L.A. ist auf Steam eingeläutet werden (Preis: 22,99 Euro). Das in einer offenen Sci-Fi-Welt angesiedelte Survival-Horrorspiel umfasst derzeit die zentralen Spielbestandteile (Kampfsystem, Charakter-Entwicklung, Crafting, Beute etc.). Die NVYVE Studios schätzen, dass die Early-Access-Phase ungefähr sechs bis neun Monate dauern wird. In der Zwischenzeit wollen sie das Spiel mithilfe der Community optimieren und neue Gebiete, Waffen, Gegenstände, Gegner und nicht-lineare Story-Elemente (Tagebücher der Bewohner; Dialoge mit der KI P.A.M.E.L.A.) hinzufügen. Die ersten Steam-Reviews fallen "Größtenteils Positiv" aus. Vor allem Horror-Atmosphäre und Herausforderung werden positiv hervorgehoben, während einige technische Macken (Bugs, Abstürze etc.) den Gesamteindruck trüben sollen. Der erste Patch ist bereits verfügbar Das Survival-Horrorspiel auf Basis der Unity-Engine wird aus der Ego-Perspektive gesteuert. Nach dem Aufwachen aus dem Cryo-Schlaf in "einem futuristischen Eden" muss man zunächst überleben, also sowohl Nahrung als auch einen sicheren Unterschlupf finden. Anschließend lüftet man die Geheimnisse der Welt und setzt sich mit der omnipräsenten Aufseher-KI Pamela auseinander. Eine ständige Gefahr stellen dabei die infizierten Einwohner Edens dar."Es gilt, die tragischen Geschehnisse zu erforschen, die zum Niedergang einer ganzen Zivilisation führten und dabei gilt es, um das eigene Leben zu kämpfen, wenn man von den zerbrochenenen Seelen von Eden angegriffen wird, die versuchen, ihre Stadt und die Geheimnisse zu schützen. Mit einer KI, die sich durch die Persönlichkeit der Feinde verändert, ist keine Konfrontation mit den so genannten Afflicted gleich, weil sie sich unvorhersehbar verhalten, getrieben von unerträglichen Schmerzen und der Krankheit, die sich entstellt. Spieler interagieren mit verschiedensten Fraktionen, unter anderem den Afflicted, Sicherheits-Droiden, Roboterdienern und vielen mehr. Jede Fraktion hat ihre eigenen Verhaltensweisen und Allianzen und reagiert dynamisch auf das Verhalten der Spieler und wird so zu Freund oder Feind. (...) Durch das Verbessern der eigenen Waffen und der Erschaffung eines sicheren Rückzugsorts kann man sich gegen die Kreaturen von Eden wehren. Wer sich dafür entscheidet, den eigenen Körper mit Bio-Verbesserungen auszustatten, hat zwar einen Vorteil gegenüber den Feinden - aber zu welchen Kosten?"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer