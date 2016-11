Rock Band 4: Rivals: Erweiterung erscheint Ende November auch in Europa - 4Players.de

Wie Harmonix Music Systems und Performance Designed Products bekanntgeben, wird die vor einem Monat in den USA veröffentlichte Rivals-Erweiterung für Rock Band 4 ab dem 30. November 2016 auch in Europa für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Neben neuen Veranstaltungsorten und Rock-Shop-Items wird das Add-on zwei neue Spielmodi einführen: Bei Rockudrama handelt es sich um einen neuen Kampagnenmodus, bei dem eine Dokumentation über die eigene Band gedreht wird, während man im namensgebenden Rivals-Modus bis zu zehnköpfige Gruppen gründet, um sich in wöchentlichen Online-Herausforderungen miteinander zu messen. Zudem erhalten Käufer des DLC einen Backstage-Pass für kommende Updates, wie den synchronen Online-Mehrspielermodus. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Rock Band Rivals-DLC