Rock Band 4: Rivals: Instrumente-Bundles jetzt auch in Europa erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Rock Band 4 (PS4) Screenshot - Rock Band 4 (PS4) Screenshot - Rock Band 4 (PS4) Screenshot - Rock Band 4 (PS4) Screenshot - Rock Band 4 (PS4) Screenshot - Rock Band 4 (PS4)

Seit gestern sind die Einzelhandelsversionen der Rock-Band-4 -Erweiterung Rivals auch in Europa zu haben, wie Harmonix mitteilt. Zur Auswahl stehen zwei Bundles mit den aktuellen Instrumenten von Performance Designed Products (PDP): Das Band-Kit-Bundle enthält neben Rock Band 4 und Rock Band Rivals den kabellosen Fender-Jaguar-Gitarren-Controller inklusive justierbarem Umhängegurt, ein Schlagzeug mit hölzernen Drum-Sticks, ein Mikrofon sowie vier AA-Batterien und schlägt mit 234,99 Euro zu Buche.Alternativ kann man auch zum 119,99 Euro teuren Wireless-Jaguar-Bundle greifen, das neben Rock Band 4 und Rock Band Rivals lediglich den kabellosen Fender-Jaguar-Gitarren-Controller enthält. Beide Bundles sind sowohl für PlayStation 4 als auch Xbox One erhältlich. Darüber hinaus steht seit Kurzem auch eine kostenlose Companion App via App Store und Google Play bereit, um sich mit seinen Crew-Mitgliedern zu koordinieren.Letztes aktuelles Video: Rock Band Rivals Launch-Trailer