Harmonix will auch im nächsten Jahr sein Musikspiel Rock Band 4 mit weiteren Inhalten versorgen. Das hat der Director of Communications des Studios u.a. bei Reddit verkündet. Demnach hat man grünes Licht für die DLC-Pläne im Jahr 2019 und das entsprechend Budget bekommen. Zwar gibt es noch keine konkreten Song-Listen, doch will man dadurch auch flexibel bleiben und neben bereits bekannten Tracks auch Spielräume für das Hinzufügen frischer Chart-Stürmer behalten.Abseits von Veröffentlichungen großer Updates bekam Rock Band 4 seit dem Release im Jahr 2015 in jeder Woche zusätzliche Inhalte spendiert, wie es in einem Beitrag bei Resetera heißt. Bildete der Titel in seiner ursprünglichen Form lediglich ein Grundgerüst, wurde er mittlerweile nicht nur um zahlreiche Songs, sondern auch viele zusätzliche Modi und Features erweitert, darunter Bestenlisten, Rivalen-Herausforderungen und Online-Modi.Letztes aktuelles Video: Rock Band Rivals Launch-Trailer