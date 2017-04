Anki Overdrive: Fast & Furious Edition erscheint im September - 4Players.de

Die Entwickler von Anki Overdrive haben die "Fast & Furious Edition" ihres Rennspiels angekündigt. Die neue Edition beinhaltet zwei Supercars auf Basis der Filmreihe: der Ice Charger von Dominic Toretto sowie der MXT von Luke Hobbs. "Jedes der beiden Supercars ist mit einzigartigen Waffen, Upgrades, Steuerung und Soundeffekten ausgestattet." Darüber hinaus ist ein Fast-&-Furious-Streckenteil dabei. Die sogenannte "Power Zone" gewährt eine einmalige Spezialfähigkeit zum Ausschalten der Gegner."Wir haben lange nach dem richtigen Partner gesucht, um das Anki Overdrive-Erlebnis auf das nächste Level zu heben. Und was passt da besser, als eines der bekanntesten Action-Franchises der Welt", sagt Boris Sofman, CEO und Mitgründer von Anki. "Anki Overdrive: Fast & Furious Edition verbindet die Robotik-Technologie und Videospiel-Elemente von Anki Overdrive mit der faszinierenden Welt von Fast & Furious. Damit bietet Anki Overdrive: Fast & Furious den Millionen Fast & Furious-Fans die ultimative Ladung Adrenalin.""Anki ist ein Vorreiter in Bezug auf Robotik und Künstliche Intelligenz und unsere Zusammenarbeit wird die Interaktivität der Franchise auf ein völlig neues Level anheben", so Manuel Torres Port, Executive Vice President, Worldwide Consumer Products, Universal Brand Development. "Die revolutionären Technologien von Anki Overdrive schaffen eine unvergleichliche Erfahrung. Wir freuen uns sehr, den Fans von Fast & Furious ein Spielerlebnis zu bieten, das alles hat, was sie an den Filmen lieben - die Charaktere, die Autos und die Action."Die Anki Overdrive: Fast & Furious Edition kann ab dem 16. Mai für 199,99 Euro auf anki.com vorbestellt werden. Die Veröffentlichung in Deutschland erfolgt im September 2017. Die Fast & Furious Edition wird mit den verfügbaren Anki-Overdrive-Produkten (inklusive Supercars und Supertrucks) kompatibel sein. Das Spiel benötigt eine separat erhältliche, kostenlose Anki Overdrive: Fast & Furious Edition App sowie ein kompatibles Smartphone oder Tablet.Letztes aktuelles Video: Das Video-Fazit