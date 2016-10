Super Dungeon Bros: Beta-Termine für den kooperativen Dungeon-Brawler - 4Players.de

Bevor der kooperative Dungeon-Brawler Super Dungeon Bros am 1. November 2016 auf PlayStation 4, Xbox One und PC an den Start geht, laden React Games und Wired Productions zur Betatest-Teilnahme auf Steam. Die geschlossene Betaphase soll vom 14. bis zum 20. Oktober, die offene vom 21. bis zum 24. Oktober dauern. Bewerbungen für Erstere sind noch bis morgen über die offizielle Website möglich, wo auch ein ausführliches FAQ zur Verfügung steht.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer