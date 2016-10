Mobius Final Fantasy: PC-Umsetzung des Smartphone-Ablegers erscheint morgen in Japan - mit Full-HD-Grafik - 4Players.de

Die PC-Version von Mobius Final Fantasy wird bereits morgen in Japan via Steam erscheinen . Ob die PC-Fassung des Rollenspiels auch in westlichen Gefilden veröffentlicht wird, ist noch unklar. Die entsprechende Steam-Seite kann aus Deutschland jedenfalls nicht aufgerufen werden. Laut Square Enix wird die PC-Umsetzung des Mobile-Ablegers (iOS und Android) ebenfalls auf Free-to-play-Basis mit Mikrotransaktionen basieren. Full-HD-Grafik (1920×1080) sowie weitere "Annehmlichkeiten" werden versprochen.Das "speziell für mobile Endgeräte entwickelte" Spiel erzählt die Geschichte von Palamecia, einem Mann, der ohne Erinnerung an seine Vergangenheit aufwacht und mit der Aufgabe betraut wird, Hoffnung in die Welt zu bringen, indem er das Geheimnis hinter der Legende des Kriegers des Lichts herausfinden soll. Von Square Enix heißt es weiter: "Spieler können sich auf eine faszinierende Geschichte vom gefeierten Entwicklerteam um Produzent Yoshinori Kitase und Schriftsteller Kazushige Nojima und ein Spiel in Konsolenqualität freuen, das mit den Möglichkeiten der Charakter-Individualisierung, Live-Events und (...) HD-Grafik, welche die Möglichkeiten der aktuellen Geräte ausreizt, begeistert."Letztes aktuelles Video: PC-Trailer Japan