Mobius Final Fantasy: PC-Version wird Anfang Februar in westlichen Gefilden zur Verfügung stehen - 4Players.de

Die PC-Version von Mobius Final Fantasy , die bereits seit November 2016 in Japan verfügbar ist, wird auch am 6. Februar 2017 in westlichen Gefilden via Steam veröffentlicht . Die PC-Umsetzung des Mobile-Ablegers (iOS und Android) wird auf Free-to-play-Basis mit Mikrotransaktionen basieren und Full-HD-Grafik (1920×1080) mit 60 oder 120 Bildern pro Sekunde bieten - auch von 4K-Unterstützung ist die Rede. Inhaltlich soll sich die PC-Version von der mobilen Variante nicht unterscheiden. Spielstände der Mobile-Version sollen auf die Steam-Version übertragen werden können. Am 7. Februar 2017 werden außerdem die 3D-Modelle von Cloud, Guard Scorpion und dem Mako Reactor (aus Final Fantasy 7 Remake) im Rahmen eines Events in Mobius Final Fantasy auftauchen.