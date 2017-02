A Pixel Story: Reise durch die Geschichte der Jump&Runs erscheint am 24. Februar auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Das mit Spielereferenzen und anderen Anspielungen gespickte A Pixel Story erscheint am 24. Februar für PlayStation 4 und Xbox One, wie Publisher Rising Star Games publik gemacht hat. Ursprünglich sollte das seit 2015 auf Steam erhältliche Abenteuer bereits im vergangenen Sommer auf den Konsolen veröffentlicht werden.In dem mit einer BAFTA-Nominierung bedachten Spiel hüpft man ähnlich wie in Evoland durch vier Grafikstile der Videospielgeschichte - vom pixeligen 8-Bit-Look bis in die Gegenwart. Unterwegs lauern dabei etliche Gefahren, die es mithilfe eines magischen Teleporterhuts zu meistern gilt.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer