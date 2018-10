Descent: Aus Descent: Underground wird Descent; Termin: Anfang 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Descent: Underground wurde im April 2015 bei Kickstarter erfolgreich gestartet, im Oktober 2015 in den Early Access geschickt und dann im September 2017 aus dem Early-Access-Programm genommen, damit sich die Entwickler auf die Implementierung von einer Einzelspieler-Kamapgne, Technologiebäumen "und anderen coolen Features konzentrieren konnten". Finanziell unterstützt wurde das Projekt in dieser Umbruchphase von Little Orbit. Danach folgte eine lange Sendepause und nun erklärten die Entwickler , dass im November 2018 eine Beta beginnen wird, gefolgt von der Veröffentlichung der Vollversion Anfang 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Außerdem ist der Titel geändert worden. Das Spiel wird nicht mehr Descent: Underground heißen, sondern bloß Descent. Die Namensänderung soll den veränderten Fokus und den erweiterten Umfang des Projekts widerspiegeln. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Klassiker gehören besseres Storytelling, reichhaltigere Rätsel, Schiffsklassen mit Tech-Trees, "moderner" Multiplayer und kooperativer Online-Mehrspieler.