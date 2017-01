Redout: Hommage an WipEout und F-Zero erscheint für Nintendo Switch - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: Und ja: ein neues FZero wäre spitze und könnte die Switch durchaus etwas interessanter machen, wenn da nicht das später erscheinende "Online Abo" wäre :roll:

Na ja, online Abo kennen wir Konsoleros doch mittlerweile. Bei Nintendo habe ich aber saß Gefühl, dass sie selber noch keinen Plan haben, wie und was sie umsetzen wollen. Auch die Idee mit den VC Spielen ist zwar super, aber warum darf ich die Titel nur einen Monat zocken und nicht so lange ich möchte als Abo Kunde? Auch tippe ich auf einen absolut ungerechtfertigten Preis. Hab gestern das Gamespot??? Interview mit Reggie gesehen und da hieß es in etwa, dass man versucht einen fairen Preis zu finden für den Kunden... Aber gerade bei der Switch, der Konsole, Spiele und Peripherie, geht die Preisgestaltung doch vollkommen am Kunden vorbei. Ob hier versucht wird, dass Gerät hochwertiger darstellen zu lassen mit einem hohen Preis? Na ja, ich schweife ab :D