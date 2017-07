Redout: WipEout-Hommage lädt jetzt auch zu Gleiterrenenn auf dem Mars ein - 4Players.de

Oshikai hat geschrieben: ? Heute 12:28

An sich mag ich so Spiele ja, aber irgendwie hat mich Redout nicht gepackt..Meine Rundenzeiten waren schneller wenn ich in der Kurve mit Vollspeed in die Banden geprallt bin und ohne Geschwindigkeitsverlust weiterfahren konnte, als wenn ich gebremst hab und die Kurve schön nehmen konnte.Das negiert die Lust auf mehr irgendwie.. nach 3h Spielzeit hab ichs nicht mehr angepackt.