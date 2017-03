The Deer God: Termin für das Pixel-Abenteuer auf PlayStation 4 und Vita - 4Players.de

Nachdem The Deer God bereits vor zwei Jahren auf PC und anschließend für mobile Plattformen sowie Xbox One und Wii U veröffentlicht wurde, beginnt das Pixel-Abenteuer am 25. April auch auf PlayStation 4 und Vita - der folgende Trailer zeigt Spielszenen aus den prozedural erstellten Welten der Umsetzung. Während Crescent Moon Games für das ursprüngliche Spiel verantwortlich zeichnet, übernahm Blowfish Studios dabei die Entwicklung der Konsolenfassung im PlayStation Network.In unserem Test der auf Steam erhältlichen PC-Version hinterließ The Deer God gemischte Gefühl. Die prachtvolle Kulisse war zwar einen Blick wert, konnte von spielerishen Schwächen aber nicht ablenken. Immerhin: Mehr als 1,5 Mio. Mal wurde das Abenteuer laut Blowfish auf den bisherigen Plattform schon heruntergeladen.Letztes aktuelles Video: PlayStation-Trailer