Titanfall 2: Wird in Deutschland in ungeschnittener Form erscheinen - 4Players.de

Electronic Arts hat bestätigt, dass Titanfall 2 in Deutschland in ungeschnittener Form und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe) erscheinen wird. Es ist ab dem 28. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Vorbesteller des Spiels dürfen die Neuauflage der Karte "Angel City" (die im Dezember kostenlos veröffentlicht wird) drei Tage vor dem Erscheinungstermin ausprobieren. Außerdem erhalten Vorbesteller zusätzliche Möglichkeiten ihre Titans zu individualisieren. "Mit der Nitro Kriegslackierung und dem Firebrand Nose Art für den Scorch Titan stechen Vorbesteller aus jeder Schlacht heraus. Gegner wissen mit dem Gold Beast Mode Rufzeichen außerdem sofort, wer ihnen im Nacken sitzt", heißt es von Electronic Arts. Diese Individualisierungen sollen lediglich das Aussehen verändern und keinen Einfluss auf die Spielbalance haben.Letztes aktuelles Video: Titan- und Pilot-AnpassungenRespawn und EA schreiben: "Wie wir im Juni bekannt gegeben haben, werden sämtliche nach Release veröffentlichten Karten und Modi für Titanfall 2 für alle Spieler kostenlos sein. Der Grund dafür sind einerseits einige Dinge, die wir nach der Veröffentlichung des ersten Titanfall gelernt haben, und andererseits unser Wunsch, eine aktive, dynamische Community aufzubauen, die immer gemeinsam spielen kann. Und wenn ihr euch keine Gedanken darüber machen müsst, wer welches Kartenpack oder welchen Modus besitzt, wird es für euch einfacher sein, gemeinsam mit euren Freunden zu spielen."