Titanfall 2: Explosiver Trailer zur Einzelspieler-Kampagne; Beziehung zwischen Mensch und Maschine ist das Leitthema - 4Players.de

Nach der Vorstellung des Einzelspieler-Modus von Battlefield 1 haben Respawn Entertainment und Electronic Arts nun den Cinematic-Trailer zu Titanfall 2 nachgelegt, denn im Gegensatz zum Vorgänger wird im zweiten Teil ein Singleplayer-Modus enthalten sein. Die Geschichte wird sich dabei um die Beziehung zwischen Mensch (Jack Cooper; Milizschütze) und Maschine (Titan BT-7274) drehen.Steve Fukuda (Game Director) geht im folgenden Beitrag näher auf die beiden Protagonisten ein: "BT-7274 ist anders als alle anderen Titans, die ihr im Titanfall-Universum bisher gesehen habt. Er ist der erste Titan der Miliz, einer Rebellengruppe, die sich der tyrannischen IMC widersetzt, um die Freiheit und Sicherheit des Grenzlandes zu gewährleisten. Nach Titanfall 1 war die Miliz besser organisiert, hatte mehr Ressourcen und wollte für den Kampf gegen die IMC ihren eigenen Titan bauen. BT ist anpassbar und klug genug, um auf neue Situationen zu reagieren. Er kann beliebige Titan-Loadouts nutzen und verkörpert die Philosophie der Miliz hinsichtlich Teamwork, Einfallsreichtum und Zusammenhalt. Wir mussten dieses Konzept auch intern übernehmen, damit BT funktionierte. Für die Entwicklung waren eine Menge Leute der Abteilungen Design, Animation, Story und Artwork nötig, und ihr werdet feststellen, dass BT agiert und spricht, wie ihr es noch bei keinem anderen Titan gesehen habt. Jack Cooper ist ein Klasse-3-Schütze der Miliz. Der einfache Soldat, der eines Tages Pilot werden möchte, hat die Aufmerksamkeit des erfahrenen Piloten Captain Tai Lastimosa erregt. Dieser erkennt in Jack Potenzial, nimmt ihn unter seine Fittiche und bildet ihn heimlich aus, um bürokratische Hürden angesichts des Krieges gegen die IMC zu umgehen. Jack hat großes Talent, muss aber noch sehr viel lernen, bevor er für die Pilotenzertifizierung bereit ist."Zur Kampagne schreibt er: "Als die Untersuchung einer Forschungseinrichtung auf dem von der IMC kontrollierten Planeten Typhon in einer Katastrophe endet, verschlägt es Jack und BT hinter die feindlichen Linien. Nach Lastimosas Tod haben die beiden keine andere Wahl, als sich zu verbinden und die Mission zu beenden, die BT und Lastimosa begonnen haben ... ob Jack nun bereit ist oder nicht. Gemeinsam erkunden die beiden den geheimnisvollen Planeten Typhon und decken schließlich die wahren Pläne der IMC auf. Je intensiver sie zusammenarbeiten, desto stärker wird die Verbindung zwischen Pilot und Titan. Wir haben uns bei der Entwicklung von Buddy-Movies und anderen Filmen, wie Terminator 2, inspirieren lassen, die die Beziehung zwischen Mensch und Maschine beleuchten."Das Actionspiel erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in ungeschnittener Form und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe).Letztes aktuelles Video: Einzelspieler-KampagneZudem hat NVIDIA ein 4K-Spielszenen-Video (PC) mit 60 Bildern pro Sekunde veröffentlicht.