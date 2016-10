Titanfall 2: Entwickler sprechen über ihre Vision hinter der Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

Die Einzelspieler-Kampagne von Titanfall 2 soll laut Respawn Entertainment ziemlich vielfältig und abwechslungsreich sein. Neben den Kämpfen als Soldat bzw. mit dem Titan BT-7274 wird man die Umgebung (als Pilot/Soldat) erkunden und Rätsel lösen können, während an manchen Stellen die Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund stehen wird.Zur Kampagne sagte Steve Fukuda (Game Director): "Als die Untersuchung einer Forschungseinrichtung auf dem von der IMC kontrollierten Planeten Typhon in einer Katastrophe endet, verschlägt es Jack und BT hinter die feindlichen Linien. Nach Lastimosas Tod haben die beiden keine andere Wahl, als sich zu verbinden und die Mission zu beenden, die BT und Lastimosa begonnen haben ... ob Jack nun bereit ist oder nicht. Gemeinsam erkunden die beiden den geheimnisvollen Planeten Typhon und decken schließlich die wahren Pläne der IMC auf. Je intensiver sie zusammenarbeiten, desto stärker wird die Verbindung zwischen Pilot und Titan. Wir haben uns bei der Entwicklung von Buddy-Movies und anderen Filmen, wie Terminator 2, inspirieren lassen, die die Beziehung zwischen Mensch und Maschine beleuchten." Das Actionspiel erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in ungeschnittener Form und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe).Letztes aktuelles Video: Einzelspieler-Vision