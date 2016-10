Titanfall 2: Entwickler sprechen über die Story der Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

In der Einzelspieler-Kampagne von Titanfall 2 will Respawn Entertainment die Beziehung zwischen einem Piloten und einem Titan in den Vordergrund stellen. Der für den Solo-Modus vorgesehene Titan "BT-7274" soll sich von den sechs Multiplayer-Titans unterscheiden: "BT-7274 ist anders als alle anderen Titans, die ihr im Titanfall-Universum bisher gesehen habt. Er ist der erste Titan der Miliz, einer Rebellengruppe, die sich der tyrannischen IMC widersetzt, um die Freiheit und Sicherheit des Grenzlandes zu gewährleisten. Als Titan der Vanguard-Klasse kann er die Loadouts aller anderen Titans nutzen und sich mühelos an neue Situationen anpassen." Weitere Details verrät u. a. Joel Emslie (Art Director) im folgenden Video. Das Actionspiel erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Einzelspieler-Story