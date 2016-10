Titanfall 2: Weitere Ableger möglich, PS4-Portierung des Erstlings aber unwahrscheinlich - 4Players.de

In einem Interview mit IGN (via Gamespot ) merkte Respawn-Gründer und -CEO Vince Zampella an, dass er auf weitere Ableger von Titanfall hoffe. Das Spieluniversum ließe sich seiner Meinung nach noch deutlich ausbauen. Zudem schwirrten bereits einige großartigen Ideen in den Köpfen der Entwickler herum, die er gern realisiert sähe. Eine nachträgliche Portierung des ersten Teils für PlayStation 4 sei hingegen eher unwahrscheinlich, da ihnen diesbezüglich die Hände gebunden seien - wohl aufgrund des Exklusiv-Abkommens mit Microsoft. Ende des Monats gehen aber erst einmal Titanfall 2 sowie der mobile Free-to-play-Ableger Titanfall Frontline an den Start.Letztes aktuelles Video: Vorbestell-Video