Titanfall 2: Live-Action-Trailer: "Become One" - 4Players.de

Ende der Woche (am 28. Oktober) werden Respawn Entertainment und Electronic Arts das Actionspiel Titanfall 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Passend dazu ist heute der Live-Action-Trailer erschienen. In dem Story-Modus stehen jedenfalls Jack Cooper und BT-7274 im Mittelpunkt: "Jack Cooper ist ein Klasse-3-Schütze der Miliz. Der einfache Soldat, der eines Tages Pilot werden möchte, hat die Aufmerksamkeit des erfahrenen Piloten Captain Tai Lastimosa erregt. Dieser erkennt in Jack Potenzial, nimmt ihn unter seine Fittiche und bildet ihn heimlich aus, um bürokratische Hürden angesichts des Krieges gegen die IMC zu umgehen. Jack hat großes Talent, muss aber noch sehr viel lernen, bevor er für die Pilotenzertifizierung bereit ist. Als die Untersuchung einer Forschungseinrichtung auf dem von der IMC kontrollierten Planeten Typhon in einer Katastrophe endet, verschlägt es Jack und BT hinter die feindlichen Linien. Nach Lastimosas Tod haben die beiden keine andere Wahl, als sich zu verbinden und die Mission zu beenden, die BT und Lastimosa begonnen haben ... ob Jack nun bereit ist oder nicht."Letztes aktuelles Video: Become One Launch Trailer