Titanfall 2: Verkaufsstart; kein Season-Pass; Performance-Patch (PC) in Entwicklung; Grafikkarten-Treiber-Updates - 4Players.de

Passend zum heutigen Verkaufsstart von Titanfall 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One hat ein Entwickler von Respawn Entertainment im NeoGAF-Forum verraten, dass für die PC-Version ziemlich bald ein Patch erscheinen wird, der die GPU-Performance (Grafikprozessor) optimieren soll - vor allem bei Computern mit schwächeren bzw. älteren Grafikkarten. Darüber hinaus würden die Entwickler mit AMD zusammenarbeiten, damit möglichst schnell ein Treiber-Hotfix für AMD-Grafikkarten zur Verfügung steht. Für NVIDIA-Grafikkarten ist bereits ein entsprechend optimierter Treiber erhältlich (v375.63).Außerdem haben die Entwickler erneut klargestellt, dass sämtliche weiteren Karten, Modi und Waffen (nach dem Verkaufsstart) für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen werden. Den Auftakt macht am 2. Dezember 2016 die Karte "Angel City" - eine überarbeitete Version der Karte aus Titanfall. Spieler, die eine beliebige Edition von Titanfall 2 vorbestellt haben, erhalten bereits am 28. November Zugang zu Angel City. Einem Season-Pass erteilte Respawn Entertainment eine klare Absage : "Kein Season Pass erforderlich, alle Karten + Modi im Multiplayer von Titanfall 2 sind kostenfrei. Die Community wird also nicht aufgeteilt, und los geht's mit der legendären Karte "Angel City" aus Titanfall 1, natürlich neu bearbeitet. Sobald du dein Exemplar gekauft hast, verfügst du über eine vollständige Singleplayer-Kampagne, einen Multiplayer und langfristigen Support - ohne weitere Kosten. Du kannst auf vorbestellen, um 3 Tage Vorabzugang zu erhalten, aber du musst niemals zusätzlich bezahlen"."Wir haben Titanfall 2 auf dem dynamischen Gameplay um Piloten und Titanen des ersten Titanfall aufgebaut, um die Spielerfahrung tiefgehender, ausgeklügelter und unterhaltsamer denn je zu gestalten", so Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment. "Für den Einzelspielermodus haben wir etwas erschaffen, das keiner anderen Kampagne gleicht. Der Mehrspielermodus bietet erneut ein Gameplay, das sich hervorragend anfühlt, spielt und auch genauso aussieht."