Titanfall 2: Video-Kolumne: Ein offener Brief an EA - 4Players.de

Die Ereignisse rund um Frauen- und Minderheitenquoten, der unkorrekten Darstellung des Ersten Weltkriegs oder pietätslose Twitter-Posts haben mich zu diesem Video veranlasst. Political Correctness und Geschichtsdarstellungen sind sehr wichtig. Ja. Auch in (bestimmten) Spielen. Auf jeden Fall! Aber sie wirken stets in Multiplayer-Shootern so deplatziert, wie ein Glashäuschen auf einem unter Denkmalschutz stehenden Kaispeicher. Dieser offene Brief als Video-Kolumne ist ein Versuch, der Gegenseite eine satirische Stimme zu geben:Letztes aktuelles Video: Ein offener Brief