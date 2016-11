Titanfall 2: Patch nimmt absichtlich nicht näher spezifizierte Anpassungen an Mechs und Waffen vor; private Partien können solo gespielt werden - 4Players.de

Das jüngste Update zu Titanfall 2 nimmt laut Respawns Community Manager Jay Frechette (via Reddit ) neben Fehlerbehebungen, einer Map-Hack-Optimierung und der neu hinzugefügten Möglichkeit, private Partien solo zu spielen, auch Balance-Anpassungen an den Titanen Legion und Tone sowie den leichten Maschinengewehren (LMGs) vor. Die Änderungen seien aufgrund von Spieler-Feedback gemacht worden, werden aber nirgends näher erläutert, wie Gamespot anmerkt. Laut Frechette sei dieses eher ungewöhnliche Vorgehen beabsichtigt, um vorab keine Erwartungen zu schüren und die Veränderungen unvoreingenommen beurteilen zu lassen. Wie dieser Ansatz bei den Spielern ankommt, wird sich zeigen. Bisher seien die Reaktionen jedenfalls positiver ausgefallen als gedacht und das Team für User-Vorschläge wie dem, das vollständige Changelog zumindest irgendwann später zu publizieren, durchaus offen.Letztes aktuelles Video: Ein offener Brief