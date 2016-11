Titanfall 2: Nachfolger noch ungewiss? - 4Players.de

4P|BOT2 hat geschrieben: Moment warf EAs "Senior Communications Manager" Devin Bennett ein: "Was wir gesagt haben, ist, dass wir uns für die Marke engagieren werden."

Im Original: Devin Bennett, a publicist for Electronic Arts, interjects, "What we've said is we're committed to the franchise.""to commit to sth." = sich etwas verpflichten "commited (Adj.)" = engagiert sein und soweit ich weiß, macht das "to" hier tatsächlich IMMER einen Bedeutungsunterschied."What we've said is we're committed to the franchise." müsste also übersetzt werden mit "Was wir gesagt haben, ist, dass wir uns dem Franchise verpflichtet haben."Selbst wenn es beides heißen kann, kann man sich nicht sicher sein, was er gemeint hat....nicht dass ich nicht jedem großen Publisher zutraue, das eine zu sagen, das andere zu meinen und etwas ganz anderes dann zu tun....