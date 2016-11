Titanfall 2: Trial-Phase (Multiplayer) steht an; Trailer zeigt Angel City's Most Wanted - 4Players.de

Respawn Entertainment und Electronic Arts haben ein (kostenloses) Trial-Wochenende für Titanfall 2 angekündigt. Die Trial-Phase beginnt für EA-Access- und Origin-Access-Mitglieder am 30. November und ist für alle anderen Spieler ab dem 2. Dezember auf PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Man soll den kompletten Multiplayer-Modus ausprobieren können. Kauft man den Shooter nach der Trial-Phase, werden die Mehrspieler-Fortschritte mit in die Vollversion übernommen."Sämtliche Inhalte für Titanfall 2, die nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen, werden für alle Spieler vollständig kostenfrei sein. Startschuss ist der 30. November mit der Veröffentlichung von Angel City's Most Wanted. Neben der vollständig überarbeiteten Angel-City-Karte aus Titanfall enthält der erste DLC weitere Gratisinhalte, wie die Wingman Elite-Pistole, sechs neue Titan-Kits und eine brandneue Piloten-Exekution. Angel City's Most Wanted gibt Spielern außerdem die Möglichkeit Pilot und Titan mit Tarnungen, Nose Arts, Kriegslackierungen und mehr, einen einzigartigen Look zu verleihen. Vorbesteller von Titanfall 2 erhalten bereits am 30. November Zugriff auf die Angel City-Karte, alle anderen Spieler können am 3. Dezember loslegen."Letztes aktuelles Video: Angel City Trailer