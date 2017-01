Titanfall 2: Infos zu kommenden Inhalts-Erweiterungen und Interface-Anpassungen - 4Players.de

Bei Respawn Entertainment werkelt man derzeit fleißig an weiteren Inhalten für den Shooter Titanfall 2 und auch diverse Anpassungen sind geplant. Auf der offiziellen Webseite sind die Entwickler jetzt nach Angaben im NeoGAF-Forum detaillierter auf kommende DLCs eingegangen. Demnach soll schon bald mit dem nächsten Update ein neuer Spielmodus namens Live Fire eingeführt werden. Dabei will man flotte, kompetitive Team-Gefechte zwischen 12 Piloten inszenieren (sechs pro Team), in denen Nahkämpfe im Zentrum stehen sollen. In bis zu fünf Runden und ohne Respawns treten beide Teams gegeneinander an. Der besondere Kick dabei: Man hat pro Runde lediglich eine Minute Zeit, für den Sieg entweder das gegnerische Team zu eliminieren oder erfolgreich eine neutrale Flagge zu halten.Passend dazu will man im gleichen Zug auch die beiden neuen Karten "Stacks" und "Meadow" veröffentlichten, die ausschließlich für Playlists mit Live Fire eingebunden werden können. Darüber hinaus will man mit "Columns" eine neue Kolosseum-Karte anbieten, eine neue Exekution für Piloten vorstellen und die Commander-Intros jeder Fraktion um weitere Varianten ergänzen.Ebenso wurde angekündigt, dass man mit dem kommenden Update das Benutzer-Interface für die Spielelisten überarbeiten will. Muss man derzeit für den Modus seiner Wahl unter Umständen auf eine zweite Seite "umblättern", soll man in der überarbeiteten Variante schneller zu den Lieblings-Modi seiner Wahl gelangen und quasi sein eigenes "Mixed Tape" zusammenstellen.Schon bald will das Studio außerdem eine Roadmap vorlegen und zeigen, woran man im Geheimen sonst noch schraubt. Neben weiteren Karten, Waffen und Spielmodi wird bereits versprochen, dass man auch Maps des Vorgängers für Titanfall 2 umsetzen möchte. Schon vor der Veröffentlichung gaben Respawn und Electronic Arts bekannt , dass alle Erweiterungen für den Shooter kostenlos angeboten werden sollen.Letztes aktuelles Video: Angel City Trailer