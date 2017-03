Für Titanfall 2 wurde am 23.3. das kostenlose DLC "Colony Reborn" (Kolonierückkehrer) veröffentlicht. Kenner des ersten Teils werden die beliebte Karte mit ihren engen Gassen, Durchgängen und dem zentralen Turm bereits kennen. Allerdings biete man mit der neuen Waffe R-101, dem neuen Titan Northstar Prime, der Exekution Curb-Check und Änderungen am Balancing durchaus frische Elemente an. Am nächsten Wochenende startet dann auch das Gratis-Trial-Wochenende (30.3. bis zum 3.4.), in dem man den vollständigen Multiplayer-Part sowie die Einzelspielermission "Der Sender" spielen kann. Die alten Hasen hingegen profitieren in jenem Zeitraum von der doppelten Menge an Erfahrungspunkten: