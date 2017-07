Titanfall 2: Entwickler hoffen, dass Spieler der gecrackten Version noch die Vollversion kaufen - 4Players.de

Die Spieleranzahl der PC-Version von Titanfall 2 machte am vergangenen Wochenende einen gehörigen Sprung nach oben. Während in den letzten Monaten an den Wochenenden ungefähr 2.000 bis 3.000 Spieler online waren, stieg an dem besagten Wochenende die Zahl der aktiven Spieler auf knapp 10.000. Auf Nachfrage, wie denn dieser Anstieg zu erklären sei, meinte Michael Kalas von Respawn Entertainment bei Reddit , dass dieser Anstieg auf eine "gecrackte Version" des Spiels zurückzuführen sei. Da illegale Versionen des Shooters weiterhin mit den Master-Servern kommunizieren würden, könnten sie ziemlich genau einschätzen, wie hoch der Anteil der Nutzer von Raubkopien sei.Sie bei Respawn Entertainment würden jedenfalls hoffen, dass die Spieler (der geknackten Version) Spaß mit der Einzelspieler-Kampagne haben und sich Titanfall 2 im Anschluss ggf. kaufen werden, um den Mehrspieler-Modus nutzen zu können. Den Nutzern der "gecrackten Version" bleibt der Multiplayer-Modus nämlich verwehrt. Im März 2017 entschieden Publisher EA und Respawn Entertainment das Denovu-DRM-System zu entfernen und nur auf den Kopierschutz durch Origin zu setzen.Letztes aktuelles Video: Operation Frontier Shield Trailer