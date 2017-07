Titanfall 2: "Operation Frontier Shield" mit Horde-Modus veröffentlicht; "Free Trial" am Wochenende - 4Players.de

Für Titanfall 2 ist die siebte (kostenlose) Download-Erweiterung "Operation Frontier Shield" erschienen ( Change-Log ). Mit dem Update kommt der Modus Grenzlandverteidigung ("Frontier Defense") ins Spiel. Hierbei handelt es sich um einen Horde-Modus (PvE), in dem man gemeinsam mit maximal vier Personen gegen anstürmende Gegnerwellen kämpft, die stetig stärker werden. Dabei muss man gemeinsam den "Harvester" verteidigen. Zwischen den Wellen kann man mit dem erlangten Geld auch Fallen, Geschütztürme und Co. platzieren. Vier Schwierigkeitsgrade werden geboten. Der kooperative Modus kann zunächst auf den Karten Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise (neu; bekannt aus Titanfall) und Blackwater Canal gespielt werden. Mit "Township" wird außerdem eine weitere Live-Fire-Karte eingefügt.Darüber hinaus wird vom 28. bis 30. Juli 2017 eine weitere "Free Trial" (kostenlose Testversion) auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Die Entwickler schreiben: "Ihr habt in dieser Zeit Zugriff auf das Training, die Singleplayer-Mission 'Der Sender' und auf den gesamten Multiplayer-Modus. Wollt ihr einen Schnellstart hinlegen, könnt ihr jetzt die Demo von Titanfall 2 herunterladen und das Training und "Der Sender" schon mal spielen, damit ihr bereit seid, wenn wir am 28. den Multiplayer-Modus freischalten."Letztes aktuelles Video: Operation Frontier Shield Trailer