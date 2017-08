Titanfall 2: Verkäufe unter den Erwartungen - 4Players.de

Der Sci-Fi-Shooter Titanfall 2 konnte die Erwartungen von Respawn Entertainment und Electronic Arts hinsichtlich der Verkaufszahlen offenbar nicht erfüllen. Im Gespräch mit Gamespot räumt Vince Zampella als Studioboss zwar ein, dass der Titel erfolgreich sei und sich gut verkauft habe, man sich aber noch bessere Zahlen erhofft hatte. Vor allem die starke und auch hauseigene Konkurrenz (Stichwort: Battlefield 1) haben die Erfolgsaussichten innerhalb des engen Launch-Festers seiner Meinung nach geschmälert."Das Spiel war erfolgreich, es hat sich gut verkauft, aber nicht ganz so gut, wie es eigentlich sollte", gibt Zampella zu. "Vielleicht deshalb, weil es zu überfüllt und der Preis sehr aggressiv war. Das war ein ziemlich umkämpftes Zeitfenster, um unser Spiel zu veröffentlichen."Titanfall 2 erschien am 28. Oktober 2016 und damit genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare. Damals sah EAs CEO Andrew Wilson noch keine Probleme, da sich in seinen Augen Battlefield und Titanfall an jeweils andere Spielertypen richtete und daher keine Konkurrenz machen sollten.Wie es nach der Veröffentlichung des Echtzeitstrategiespiels Titanfall: Assault für mobile Plattformen für die Marke weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Zampella stellt in dem Interview aber bereits weitere Titel in Aussicht, die im Titanfall-Universum angesiedelt sein werden. Darüber hinaus arbeitet das Studio aber noch an einem anderen Projekt, über das er zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sprechen darf.Letztes aktuelles Video: Operation Frontier Shield Trailer