Die Entwickler von Spiral House zeigen im folgenden Video zum Adventure Troll and I Eindrücke des Craftings und des kooperativen Splitscreen-Modus. Troll and I erscheint am 24. März für PC, PS4 und Xbox One. Wie die Entwickler soeben verkündeten, ist auch eine Veröffentlichung für Nintendo Switch geplant.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer