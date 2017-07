Troll and I: Erscheint auf Nintendo Switch und erhält Update mit Verbesserungen - 4Players.de

Entwickler Spiral House und Maximum Games haben bekannt gemacht, dass das Abenteuer Troll and I auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Am 15. August soll die Umsetzung veröffentlicht werden. "Das kooperative Gameplay ist ideal geeignet für den lokalen Koop-Modus der Plattform, in dem zwei Spieler gemeinsam die Herausforderungen als Team meistern können", zitiert die Pressemitteilung die Geschäftsführerin des Publishers, Christina Seelye.Die Switch-Version wird dabei Erweiterungen enthalten, die auch den Fassungen für PC, PlayStation 4 und Xbox One zugefügt werden: Mit einem Update am 21. Juli erhalten diese eine Minikarte, zusätzliche Checkpunkte, einen in drei Stufen einstellbaren Schwierigkeitsgrad, zusätzliche Tutorials und Hinweis-Texte sowie mehr Rohstoffe zum Fertigen von Ausrüstung. Die lässt sich dann zudem schneller herstellen und auch die Spielbalance wurde verbessert.Wir sind gespannt, wie die Änderungen das Erlebnis verändern. In unserem Test schnitt Troll and I mit 37% nur mangelhaft ab.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen