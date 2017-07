Halcyon 6: Starbase Commander: Überarbeitete und erweiterte Lightspeed Edition angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC) Screenshot - Halcyon 6: Starbase Commander (PC)

Am 10. August 2017 wird die Lightspeed Edition von Halcyon 6: Starbase Commander erscheinen. Die Lightspeed Edition ist eine erweiterte und verbesserte Version des Grundspiels. Diejenigen, die das Spiel bereits besitzen, erhalten das Update kostenlos.Die Entwickler wollen den Fortschritt in der Kampagne (Basisausbau, Ressourcen, Wirtschaft etc.) verbessert und den gesamten Spielablauf gestrafft haben. Eine Partie soll ungefähr 12 Stunden dauern - je nach eigenem Spielstil. Das Fortschrittsystem der Offiziere wird mit sechs Unterklassen, drei Prestige-Klassen, einem Skilltree und neuen Fertigkeiten quasi generalüberholt. Neu sind ein speicherbares Loadout-System für die Raumschiffe vor den Kämpfen, der höhere Schwierigkeitsgrad "Vice Admiral" und diverse Alien-Fähigkeiten. Auch an der Balance und der Benutzeroberfläche wollen die Entwickler geschraubt haben."The best part of working on Halcyon 6 is our supportive community who loves this game as much as we do! From the streamlined campaign, new officer classes, new powers, new UI, and many quality of life improvements, Halcyon 6: Lightspeed Edition drove us back to the drawing board to look over every aspect of the original game. We couldn't have done it without our fans and that's why we'll be giving all of our existing players a FREE copy of Lightspeed Edition", sagte Ken Seto, CEO von Massive Damage.Letztes aktuelles Video: Lightspeed Edition Launch Trailer