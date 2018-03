Overkill's The Walking Dead: Video-Tagebuch: Erstellung und Gestaltung der Spielwelt - 4Players.de

Im ersten Video-Tagebuch der Entwickler von Overkill's The Walking Dead geht es um die Gestaltung der Spielwelt bzw. der Schauplätze auf Basis der Grundlage von Robert Kirkman. Gerade auf die Beleuchtung der unterschiedlichen Szenen wird ausführlicher eingegangen.In dem kooperativ spielbaren Multiplayer-Actionspiel wird es vier unterschiedliche, spielbare Charaktere geben, die um das Überleben in einer postapokalyptischen Welt und gegen haufenweise "Walker" (Zombies) kämpfen. Jeder Charakter verfügt über eigene Spezialfähigkeiten, Skilltrees, Aufgaben im Team, Spielstile und Hintergrundgeschichten. Bis zu vier Spieler können in Overkill's The Walking Dead auf Missionen und "Raids" gehen. Dabei können Vorräte gesammelt werden, die wiederum nötig sind, um das Basislager auszubauen bzw. zu verstärken. Leise Nahkampfangriffe sowie laute Frontalattacken mit Schusswaffen sollen möglich sein. Overkill's The Walking Dead soll im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 The World of The Walking Dead