Overkill's The Walking Dead: Vierter Charakter Heather im Trailer - 4Players.de

Overkill und Starbreeze haben den vierten Charakter aus Overkill's The Walking Dead vorgestellt: Heather. In ihrem bisherigen Leben war Heather Kindergärtnerin und musste auf die harte Tour lernen, dass der Unterschied zwischen richtig und falsch in einer Welt, in der die Menschheit gegen die Untoten ums Überleben kämpft, nicht mehr so klar ist ...In dem kooperativ spielbaren Multiplayer-Actionspiel wird es vier unterschiedliche, spielbare Charaktere geben, die um das Überleben in einer postapokalyptischen Welt und gegen haufenweise "Walker" (Zombies) kämpfen. Jeder Charakter verfügt über eigene Spezialfähigkeiten, Skilltrees, Aufgaben im Team, Spielstile und Hintergrundgeschichten. Bis zu vier Spieler können in Overkill's The Walking Dead auf Missionen und "Raids" gehen. Dabei können Vorräte gesammelt werden, die wiederum nötig sind, um das Basislager auszubauen bzw. zu verstärken. Leise Nahkampfangriffe sowie laute Frontalattacken mit Schusswaffen sollen möglich sein. Overkill's The Walking Dead soll im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Heather TrailerDer Hersteller schreibt: "Overkill's The Walking Dead ist ein kooperativer Multiplayer-Shooter für vier Spieler, inspiriert von den originalen Graphic Novels von Robert Kirkman, in dem sich die Spieler auf einer Vielzahl von Missionen und Raids zusammenschließen müssen, um Überlebende zu finden, Vorräte zu sichern und am Leben zu bleiben. Die Spieler setzen Tarntaktiken ein, um Feinden auszuweichen, oder zerstückeln sie einfach mit roher Gewalt und Feuerkraft. Jeder spielbare Charakter hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, Talentbäume, Team-Funktionen, Spielstile und Hintergrundgeschichten, darunter der schlagkräftige Aidan, die zur Überlebenskünstlerin gewordene Chirurgin Maya und Grant, der mürrische Aussteiger, der seine Familie sucht."