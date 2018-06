Overkill's The Walking Dead: Animationen, Computerintelligenz und Netzwerkcode werden noch verbessert - 4Players.de

Bei einer Fragen-und-Antworten-Runde auf Reddit hat Entwickler Overkill einige Details über The Walking Dead verraten. Nach der Präsentation der ersten Spielszenen auf der E3 2018 gab es viel Kritik an der Qualität der Animationen der Charaktere sowie der Gegner - und diesen Schwachpunkt wollen die Entwickler bis zur Veröffentlichung Anfang November 2018 beheben. Auf ihrer Prioritätenlisten stehen ebenfalls Verbesserungen bei der Computerintelligenz und dem Netzwerkcode ziemlich weit oben. Das Spiel wird über 40 unterschiedliche Waffen und knapp 200 Waffen-Mods umfassen.Im Einzelspieler-Modus soll der Titel ziemlich einsteigerfreundlich sein. Der Schwierigkeitsgrad wird sich derweil dynamisch an die Anzahl der Mitspieler anpassen (1-4 Spieler). Cross-Play-Unterstützung ist "aus den gewohnten Gründen" nicht geplant. Ein Split-Screen-Modus ist aus Performance-Gründen nicht vorgesehen. Lootboxen wird es nicht geben. Kostenlose und kostenpflichtige DLCs sind angedacht (keine weiteren Details).Zum Verkaufsstart sollen die Texte des Spiels in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Brasilianisches Portugiesisch und vereinfachtes Chinesisch vorliegen. Das Actionspiel für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One wird am 5. November 2018 in Nord- und Südamerika und am 8. November 2018 in Europa erscheinen. Einige Wochen vorher soll ein geschlossener Betatest stattfinden.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer