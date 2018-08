Overkill's The Walking Dead: Konsolenversionen auf 2019 verschoben - 4Players.de

Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC)

Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games haben die Veröffentlichung von Overkill's The Walking Dead auf PlayStation 4 und Xbox One auf den 8. Februar 2019 (USA: 6. Februar) verschoben. Die PC-Fassung soll hingegen nach wie vor am 8. November 2018 (USA: 6. November) an den Start gehen. Besucher der gamescom in Köln können den Horror-Shooter in der ESL-Arena in Halle 9 anspielen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Overkill's The Walking Dead ist ein kooperativer Multiplayer-Shooter für vier Spieler, inspiriert von den originalen Graphic Novels von Robert Kirkman, in dem sich die Spieler auf einer Vielzahl von Missionen und Raids zusammenschließen müssen, um Überlebende zu finden, Vorräte zu sichern und am Leben zu bleiben. Die Spieler setzen Tarntaktiken ein, um Feinden auszuweichen, oder zerstückeln sie einfach mit roher Gewalt und Feuerkraft. Jeder spielbare Charakter hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, Talentbäume, Team-Funktionen, Spielstile und Hintergrundgeschichten, darunter der schlagkräftige Aidan, die zur Überlebenskünstlerin gewordene Chirurgin Maya und Grant, der mürrische Aussteiger, der seine Familie sucht." Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer