Overkill's The Walking Dead: Closed Beta für PC-Spieler angekündigt - 4Players.de

Overkill Software, Skybound Interactive und Starbreeze haben während eines Live-Streams einen geschlossenen Beta-Test zu Overkill's The Walking Dead angekündigt, wie die Kollegen von VG 24/7 berichten . Der Startschuss soll am 9. Oktober 2018 exklusiv auf dem PC fallen. Vorbesteller sollen garantiert teilnehmen können, wobei man für eine Vorbestellung der Standard Edition einen, für eine Vorbestellung der Deluxe Edition vier Beta-Keys erhalten soll. Erscheinen soll der Horror-Shooter (zur Vorschau ) am 8. November 2018 für PC sowie am 8. Februar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer