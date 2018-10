Overkill's The Walking Dead: Geschlossener Betatest auf PC angelaufen - 4Players.de

Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC) Screenshot - Overkill's The Walking Dead (PC)

Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games haben die Closed Beta von Overkill's The Walking Dead auf PC gestartet. Der Zugang zur Closed Beta (via Steam) ist für PC-Vorbesteller "garantiert". Spieler, die die Standard-PC-Version zum Preis von 59,99 Euro kaufen, erhalten eine Einladung zur Closed Beta. Vorbesteller der Deluxe Edition (Vollversion, das kosmetische Skin-Paket "Night Raid", ein digitales Artbook und den Soundtrack) für 79,99 Euro bekommen vier Codes für die Closed Beta.Die Betaversion umfasst die ersten beiden Levels und zwei Camp-Verteidigungs-Missionen. Weitere Schauplätze folgen im Vorfeld des Verkaufsstarts der PC-Fassung am 6. November 2018. Die Server für die Closed Beta gehen in mehreren Intervallen im Laufe des Monats online. Einen vollständigen Zeitplan mit den Daten für die Closed Beta gibt es hier auf der offiziellen Website.Overkill's The Walking Dead wird am 6. Februar 2019 in Amerika und am 8. Februar 2019 in Europa und anderen Verkaufsgebieten für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht."Overkill's The Walking Dead ist ein kooperatives Multiplayer-Actionspiel für vier Spieler, inspiriert von den originalen Graphic Novels von Robert Kirkman, in dem sich die Spieler auf einer Vielzahl von Missionen und Raids zusammenschließen müssen, um Überlebende zu finden, Vorräte zu sichern und am Leben zu bleiben. Die Spieler setzen Tarntaktiken ein, um Feinden auszuweichen, oder zerstückeln sie einfach mit roher Gewalt und Feuerkraft. Jeder der vier spielbaren Charaktere hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, Talentbäume, Team-Funktionen, Spielstile und Hintergrundgeschichten."Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer