Overkill's The Walking Dead: Update: Auftakt der zweiten Staffel, Voice-Chat, Tutorial-Video & Starter Edition - 4Players.de

Für Overkill's The Walking Dead ist die erste Episode ("No Sanctuary") aus der zweiten Staffel veröffentlicht worden. Die zweite Staffel wird voraussichtlich aus neun Episoden bzw. Missionen bestehen, die bis Juni 2019 erscheinen sollen. Zusätzlich zu der neuen Mission umfasst das heutige Update (5,4 GB) eine Voice-Chat-Funktion und kleinere Verbesserungen sowie Bugfixes. Des Weiteren ist ein Tutorial-Video als "Survival Guide" bereitgestellt worden. Später sollen ein spielbares Tutorial, ein Statistikbildschirm am Ende einer Mission, "Host Migration" und Anti-Cheat-Maßnahmen folgen ( zum Change-Log ).Außerdem ist die Starter Edition von Overkill's The Walking Dead erschienen , welche die erste Staffel für 24,99 Euro umfasst. "Um Zugriff auf die komplette Staffel 2 zu erhalten, können Besitzer dieser Version die einzelnen Episoden separat erwerben. Staffel 2 wird voraussichtlich aus 9 Episoden bestehen. 4 dieser Episoden sind unabhängig von der gekauften Edition kostenlos. Besitzer der Starter Edition können die übrigen 5 Episoden als DLC dazukaufen", schreibt der Hersteller. Die erste Episode der zweiten Staffel kostet 6,99 Euro. Die Standard Edition (49,99 Euro) und die Deluxe Edition (67,99 Euro) enthalten die ersten beiden Staffeln.Die Inhalte der Starter Edition: The First Shot (S01E01), Hell or High Water (S01E02), Worse than Walkers (S01E03), Listening In (S01E04), Open Season (S01E05), Home Sweet Home (S01E06), Last Stop (S01E07), Doctor's Orders (S01E08), At the Gates (S01E09) und Join or Die (S01E10) sowie sechs Charaktere.Letztes aktuelles Video: No Sanctuary S02E01