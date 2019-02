Die Pläne für die Konsolen-Umsetzungen von Overkill's The Walking Dead sind allem Anschein nach eingemottet worden. Bei Reddit via Trueachievements sind Berichte aufgetaucht, dass Sony die Vorbestellungen des Titels im PlayStation Store rückgängig machen und das Geld zurückerstatten würde. Erst Mitte Januar 2019 wurden die Konsolen-Versionen auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.Starbreeze befindet sich derzeit in einer misslichen finanziellen Lage, da u. a. die PC-Version von Overkill's The Walking Dead deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Eine Insolvenz wurde durch ein Programm zur Kostensenkung und der Fokussierung auf das Kerngeschäft vorerst abgewandt ( wir berichteten ). Auch die Veröffentlichungsrechte an System Shock 3 wurden verkauft ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Survival Guide