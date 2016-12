Yooka-Laylee: Termin für geplante Veröffentlichung festgelegt, Umsetzung für Wii U gestrichen - 4Players.de

Passend zum neuen Trailer, der einen Einblick in die glitzernde Casino-Welt erlaubt, haben Playtonic Games und Team 17 einen Termin für die geplante Veröffentlichtung des charmanten 3D-Plattformers verkündet: Wie Gematsu in Anlehnung auf die offizielle Ankündigung schreibt, wird man ab dem 11. April 2017 auf PC, PS4 und Xbox One mit dem Duo loshüpfen dürfen.Gleichzeitig musste das Studio einräumen, die Arbeiten an der Umsetzung für Wii U aufgrund unvorhersehbarer technischer Probleme einzustellen. Derzeit befindet man sich in Gesprächen mit Nintendo, um eine Portierung auf die neue Konsole Switch zu evaluieren. Wer sich im Rahmen der erfolgreichen Schwarmfinanzierung für die Wii-U-Version entschieden hatte, soll einfach zu einer der anderen Plattformen wechseln können, auf denen das Spiel im April erscheint. Oder aber das Upgrade auf die Switch-Konsole in Anspruch nehmen, sollte das Spiel wie geplant für Nintendos neue Konsole angekündigt werden.Letztes aktuelles Video: Capital Cashino Trailer