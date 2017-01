Yooka-Laylee: Entwickler-Studio stellt weitere Rare-Veteranen ein - 4Players.de

Die Entwickler des über Kickstarter finanzierten Yooka-Laylee haben Unterstützung in Form ehemaliger Rare-Mitarbeiter erhalten, wie eine Mitteilung auf der offiziellen Webseite bekannt macht. Genauer gesagt stößt Andy Wilson als Producer hinzu, während Gary Richards jetzt das Design-Team unterstützt.Playtonic Games wurde von ehemaligen Rare-Angestellten gegründet, um mit Yooka-Laylee einen geistigen Nachfolger zu Banjo-Kazooie zu erschaffen. Verwunderlich ist es daher nicht, dass das Team um weitere ehemalige Kollegen erweitert wird. Wilson war u.a. an Conker's Bad Fur Day, Jetpack Refuelled und Banjo-Kazooie: Schraube locker beteiligt, während Richards federführend für die die Entwicklung sämtlicher Handheld-Titel seines früheren Arbeitgebers verantwortlich zeichnet.Erst im Dezember hatte Playtonic bekanntgegeben, dass Yooka-Laylee im kommenden April für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Die Wii-U-Version wurde im gleichen Atemzug offiziell gestrichen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Capital Cashino Trailer