Yooka-Laylee: Gold-Meldung und finale Plattformwahl - 4Players.de

Es ist vollbracht. Yooka-Laylee , das von Banjo-Kazooie inspirierte 3D-Jump'n'Run ehemaliger Rare-Entwickler hat den Goldstatus erreicht und kann wie geplant am 11. April 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Nintendo-Switch-Umsetzung befindet sich ebenfalls in der Mache. Konsolen-Backer sollen laut Kickstarter-Update auch bald schon ihren finalen Plattformwunsch, inklusive digitaler Switch-Version, festlegen können. Ein Upgrade auf eine physische PS4- oder Xbox-Fassung sei ebenfalls möglich. Wii-U-Backer können alternativ auch eine Rückvergütung beantragen, da diese Version bekanntlich gestrichen wurde Letztes aktuelles Video: Multiplayer