Yooka-Laylee: Glitzernder Gletscher im Trailer - 4Players.de

Der aktuelle Trailer gewährt einen Blick auf die frostige zweite Welt von Playtonics klassischem Jump-n-Run. Das per Kickstarter ermöglichte Spiel von Rare-Veteranen wird von Team 17 am 11. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Glitterglaze Glacier"Glitterglaze Glacier ist eine der fünf spannenden Welten in Yooka-Laylee. Alle können frei erforscht und sogar erweitert werden, um neue Bereiche mit zusätzlichen Rätseln, Herausforderungen und sogar einem Boss freischalten. In Yooka-Laylee können Spieler selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Welten erkunden. Haben sie in einer Welt genug Pagies gesammelt, lassen sich damit weitere Großwälzer und die Welten, die in ihnen verborgen sind, öffnen. Wem eine Welt besonders gut gefällt, kann mit den gesammelten Pagies aber auch den Großwälzer dieser Welt erweitern und damit zusätzliche Bereiche mit höherem Schwierigkeitsgrad freischalten."