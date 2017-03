Yooka-Laylee: Kleine Sprecherrolle von JonTron wird aufgrund "persönlicher Ansichten" in Bezug auf Einwanderung, Ethnizität und Nationalismus entfernt - 4Players.de

Lebensmittelspekulant hat geschrieben: ? Heute 17:29 Freie Meinungsäußerung bedeutet eigentlich, daß man trotz seiner Meinung nicht bestraft oder diskriminiert wird. Anonsten könnten wir Menschen mit unbequemen Ansichten auch wegsperren oder erschiessen. Sind doch auch nur Konsequenzen Freie Meinungsäußerung bedeutet eigentlich, daß man trotz seiner Meinung nicht bestraft oder diskriminiert wird. Anonsten könnten wir Menschen mit unbequemen Ansichten auch wegsperren oder erschiessen. Sind doch auch nur Konsequenzen

Frag dich doch mal selbst was ein solches Vorgehen erreichen soll. In dem wir Rassisten diskriminieren werden sie nicht weniger rassistisch. Im Gegenteil, wenn man sie einmal in die Opferrolle befördert hat bestätigt das nur ihre Ansichten. Noch kein Problem auf dieser Welt ist jemals gelöst worden, in dem man die Augen davor verschloss.

Leider scheint es so als seien so manchen diese Argumente bereits ausgegangen. Deswegen benutzt man eben wieder den guten alten Zwang. Wer dementsprechend Macht hat kann...

Wenn man bekannten Personen ihre Sprechrollen wegnimmt oder sie nicht bedienen will etc., dann ist das natürlich nicht weit davon entfernt sie zu erschießen, klarIch weiß nicht was du willst. Soll man das so hinnehmen und ihr Verhalten tolerieren, wenn sie selbst Intoleranz zeigen? Die armen, armen Rassisten. Wir reden hier auch net über Arbeiter, die um ihre Stelle fürchten etc. sondern um eine Person der Öffentlichkeit, die abseits jeglicher Ängste einfacher Leute schon direkt faschistoide Ideologie verbreitet. Es gibt keinen Grund, davon abzulenken.